Il manager Antonio Di Fazio condannato a 15 anni e 6 mesi per violenza sessuale

L'imprenditore Antonio Di Fazio è stato condannato a 15 anni e 6 mesi per violenza sessuale. Il manager farmaceutico è andato a processo con rito abbreviato per 6 episodi di violenza sessuale ai danni di altrettante giovani donne, tra cui l'ex moglie. Lo ha deciso nelle scorse ore il giudice Anna Magelli, a seguito dell'inchiesta dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo. La procura aveva chiesto una condanna a 9 anni.

Si tratta dunque di una pena molto più alta rispetto a quanto chiesto dall'accusa, tra l'altro calcolata con lo sconto di un terzo previsto per la scelta del rito abbreviato. L'imprenditore era stato arrestato dai carabinieri nel maggio dello scorso anno per aver narcotizzato, violentato e fotografato una studentessa 21enne attirata nel suo appartamento milanese con la scusa di uno stage. Di Fazio dallo scorso febbraio si trova in una struttura psichiatrica ai domiciliari.

Il giudice Magello anziché diminuire la pena complessiva, riconoscendo la continuazione tra gli episodi contestati, ha condannato Di Fazio sommando le singole pene per ogni violenza della quale è stato riconosciuto colpevole. Il manager dovrà risarcire la studentessa 21enne con 98mila euro; mentre 14mila euro spetteranno alle altre parti civili, i cui legali si sono detti soddisfatti poiché "è stato accolto l’impianto accusatorio".

Secondo l'avvocato difensore di Di Fazio, Mauro Carelli, quella decinsa "è una pena alta se consideriamo, per esempio che Alberto Stasi, per l’omicidio di Chiara Poggi, è stato condannato sempre in abbreviato a 16 anni di carcere. La procura aveva chiesto 9 anni, aspettiamo le motivazioni".