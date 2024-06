La storia del barista che ha rubato le medaglie d'oro al campione olimpico

Le mani sulle medaglie. Un uomo di 42 anni, cittadino albanese, da anni residente a Milano, dove lavora come barista, è stato condannato lunedì a 2 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa di furto aggravato in abitazione per aver rubato le medaglie d'oro di Stefano Cerioni, 60enne ex campione olimpico di fioretto.

Il blitz era avvenuto la notte dell'11 dicembre del 2022 nella casa di Jesi, nell'Anconetano, della madre dell'ex olimpionico, che è stato anche allenatore della nazionale femminile di scherma. Il 42enne, stando a quanto ricostruito, si era introdotto nell'abitazione della donna, in quel momento assente, forzando una finestra. A incastrarlo era stata una macchia di sangue che era stata poi repertata dai carabinieri e inviata ai Ris di Parma dove, attraverso un database, si era risaliti all'imputato, già schedato.

L'imputato, che ha risarcito il danno pagando 15mila euro, era difeso dall'avvocato di fiducia, Francesca Mavilla del foro di Bologna. Cerioni e la madre non si sono costituiti parte civile.