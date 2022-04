Furto a casa di Diletta Leotta, condannato anche un ragazzo di 16 anni

È stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione dal tribunale per i minorenni il ragazzo di 16 anni accusato, insieme ad altre 6 persone, del furto a casa della conduttrice televisiva Diletta Leotta, in centro a Milano, il 6 giugno 2020, e di quello nell'abitazione dell'influencer Eleonora Incardona avvenuto alcune settimane prima.

Al ragazzo sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del fatto commesso in più persone riunite. Gli altri 6 presunti autori del colpo a casa della conduttrice televisiva, a dicembre 2021, avevano patteggiato pene comprese tra 2 anni e 4 mesi di reclusione e 3 anni e due mesi di reclusione e a tutti erano state concesse le attenuanti generiche e inflitte multe comprese tra i 600 e i mille euro.

Il furto a casa di Diletta Leotta

A inizio giugno 2020 una banda di ladri aveva svaligiato l'appartamento della conduttrice tv in zona Porta Nuova, mentre lei era fuori a cena. Due componenti della banda avrebbero svolto la funzione di 'palo' rimanendo in contatto telefonico con gli altri complici, i quali si sarebbero introdotti all'interno dell'appartamento forzando una finestra. Una volta entrati, si sarebbero impossessati di orologi di valore, borse, gioielli e denaro per circa 150mila euro.

I presunti autori del colpo erano stati incastrati dagli investigatori della II sezione della squadra mobile della questura di Milano che li avevano arrestati ad aprile 2021.