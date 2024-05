Chiesta la condanna a 1 anno e 10 mesi per l'infettivologo Massimo Galli

Un anno e 10 mesi. È la richiesta di pena formulata dalla procura di Milano per Massimo Galli, stimato infettivologo milanese imputato per falso materiale e turbativa d'asta nel processo sui presunti concorsi truccati all'Università degli Studi di Milano. In particolare, secondo i magistrati Carlo Scalas e Eugenia Bianca Maria Baj Macario, Galli avrebbe pilotato un concorso universitario nell'aprile del 2020 per favorire il suo "pupillo" Agostino Riva, poi risultato vincitore, per cui i pm hanno chiesto 1 anno e 6 mesi di carcere.

Secondo la ricostruzione dei magistrati milanesi, "Galli fu il regista" di un bando cucito su misura per Riva, che ottenne un posto da professore di seconda fascia alla cattedra di Malattia Infettive dell'ateneo milanese grazie a un punteggio di poco superiore rispetto a quello ottenuto dall'altro candidato, il primario dell'ospedale Niguarda Massimpo Puoti. "Il bando è del 2019 e il presidente della commissione giudicatrice è Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie Infettive, una persona che sposta gli equilibri all'interno del dipartimento", ha detto in aula il pm Scalas in un passaggio della sua lunga requisitoria.

Un concorso "nato viziato", ha evidenziato ancora il magistrato, proprio perché "calibrato sulle pubblicazioni scientifiche" redatte fino ad allora dell'assistente di Galli: "Riva aveva lavorato con Galli fin dal 1997, sono due persone che hanno uno stretto rapporto fiduciario. Il problema di questo concorso è che Galli giudica la sua stessa produzione scientifica". Per il magistrato non ci sono dubbi: "Era un concorso per Riva, la cooptazione è una procedura lecita in alcuni paesi come gli Usa ma contro la legge in Italia. Per la normativa italiana serve un concorso, una selezione vera, che in questo caso non c'è stata".

Il concorso universitario vinto da Riva era "totalmente storto", secondo la pubblica accusa: "Quando sono stati messi a punto i criteri valutativi, i commissari sapevano esattamente quali erano i candidati. I criteri valutativi furono ritagliati sul curriculum del singolo candidato. Il profilo di Puoti - ha puntualizzato il pm - non dico che è il doppio di quello di Riva, ma di sicuro è molto più strutturato. Puoti era primario all'ospedale Niguarda e aveva già fatto il professore di seconda fascia a Brescia per 5 anni". Tuttavia Puoti non si schierò contro l'infettivologo, nonostante l'esito del concorso a lui sfavorevole.

"Andare contro Galli significa andare contro una macchina mediatica, era come andare contro Maradona a Napoli negli anni Ottanta", ha sottolineato il pm. L'infettivologo, andato in pensione nel settembre 2021, era presente in aula al momento della requisitoria. "Parlerò alla fine del processo - le sue parole rivolte ai giornalisti -. Paragonarmi a Maradona negli anni Ottanta? È ridicolo".