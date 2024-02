Condannato perché uscito col covid, ma il positivo era il suo omonimo

Prima il controllo in pieno periodo covid e la denuncia, poi la condanna (7mila euro per violazione del Testo unico delle leggi sanitarie del 1934). Ora il processo. Tutto a causa di un omonimo infettato dal covid e di un quasi certo errore di inserimento dati. È la vicenda surreale che sta vivendo un uomo di 40 anni.

Autunno 2020. La pandemia è in piena espansione e il lockdown stringe le sue maglie per contenere il virus. Un quarantenne, per motivi di lavoro, si trova alla guida della sua auto a Melegnano, nel Milanese, quando viene fermato dai carabinieri per un controllo. Dalla banca dati emerge un esito positivo al tampone a lui intestato. Invano l'uomo protesta, dicendo di non aver contratto il virus nelle settimane precedenti e di non aver mai effettuato alcun tampone. Le sue rimostranze non sono ascoltate e viene denunciato a piede libero. L'anno successivo, riceve un decreto penale di condanna: oltre 7mila euro per violazione del Testo unico delle leggi sanitarie del 1934, nella versione aggiornata dal governo Conte.

Proprio il decreto di condanna è stato impugnato dagli avvocati dell’automobilista, dando origine al processo. L’omonimo del 40enne (di 15 anni più giovane e nato nello stesso comune dell’imputato) è stato chiamato a testimoniare e ha riferito che proprio in quei giorni aveva il covid. L’ipotesi al vaglio dei giudici è che l’operatore che inserì i dati del più giovane nel portale dell’Ats di Milano abbia erroneamente inserito il codice fiscale dell’uomo che è poi stato denunciato non avendo il covid. La sentenza dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, entro l’estate.