Milano, violenza sessuale al Monte Stella: condannato

E' stato condannato I.C., l'uomo di 24 anni a processo a Milano per avere stuprato una donna di 45 anni al Monte Stella il 15 luglio 2020. Senza fissa dimora e con alcuni precedenti, era stato fermato il successivo 22 luglio, incastrato dalle telecamere di sorveglianza e dal Dna. La difesa per lui aveva chiesto l'assoluzione mentre il gup Giulio Fanales ha accolto la richesta del pm Monia Di Marco e lo ha condannato a sei anni e otto mesi di reclusione con rito abbreviato, oltre a disporre l'espulsione dal Paese dopo la fine della pena.

Lo stupro destò molto scalpore in città. La vittima era a passeggio con il cane quando, intorno alle sei di pomeriggio, il 24enne la trascinò nella boscaglia e abusò di lei, per poi far perdere le sue tracce. La donna fu portata alla Mangiagalli dove i medici accertarono le tracce dello stupro e i lividi al collo. La squadra mobile della polizia, grazie alle telecamere della zona della "montagnetta", strinse il cerchio su quattro o cinque persone che dormivano nell'ex mercato comunale di QT8, a ridosso del Monte Stella.

Gli agenti prelevarono il Dna dei sospetti e quello del 24enne era perfettamente compatibile con quello prelevato dalla scientifica dal liquido seminale ritrovato sui vestiti della vittima. A quel punto non c'erano più dubbi e gli agenti fermarono l'uomo, rintracciandolo sempre nell'ex mercato comunale.

Avviati i lavori all'ex mercato comunale

Nel frattempo, dopo molti anni sono stati avviati i lavori all'ex mercato comunale, destinato a diventare la nuova sede del Casva, Centro alti studi per le arti visive, attualmente al Castello Sforzesco. «Alla montagnetta ci vado almeno una volta alla settimana. E' nel quartiere in cui abito. Sono davvero sconvolta per quanto accaduto. E non sarà più lo stesso per nessuna di noi. Nessuna donna dovrebbe passare ciò che ha passato la donna che è stata stuprata. Ogni donna deve essere tranquilla ovunque e anche in un parco del suo quartiere», dichiarò accorata Giulia Pelucchi, assessora e vice presidente del Municipio 8 in quota al Partito democratico, residente a QT8, immediatamente dopo la notizia della violenza.