La Leonessa dei Balcani condannata a Milano per terrorismo internazionale

Inserita in un contesto "di allarmante gravità", col marito miliziano dell'Isis e in contatto con l'attentatore di Vienna (4 morti e 23 feriti). Ed è "certa la partecipazione" della donna "all'associazione terroristica dei Leoni dei Balcani". Per questo motivo i giudici milanesi della Corte d'assise d'appello hanno condannato Bleona Tafallari, arrestata a Milano a novembre 2021, a quattro anni di reclusione, con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale, ovvero l'imputazione originaria. Lo si apprende dalle motivazioni della sentenza d'appello.

In primo grado, invece, la donna era stata condannata a tre anni e quattro mesi per istigazione a commettere un reato, per via del proselitismo che compiva nei confronti di alcune giovani. Radicalizzata da quando aveva 16 anni, ora 21enne, Tafallari (che aveva vissuto in Italia in precedenza) era tornata a Milano, dal fratello, per rinnovare la carta d'identità e sottoporsi al vaccino anticovid, ed era stata arrestata in via Padova.

Radicalizzata

In base a quanto emerso dalle indagini della Digos, la ragazza avrebbe sposato il radicalismo jihadista e svolto attività di arruolamento e proselitismo, anche tra minorenni. "Io sposerò un mujahidin e non vedo l’ora di morire con lui inondata del sangue degli occidentali", diceva, intercettata al telefono, parlando di colui che sarebbe diventato suo marito.

Gli investigatori aveva trovato nel suo smartphone diverse immagini e documenti sul terrorismo e la 'guerra agli infedeli', tra cui alcune istruzioni per confezionare ordigni. Tra le fotografie rinvenute, quella di un neonato con una pistola appoggiata sull'addome e un cappello con shahada (la testimonianza di fede con cui i musulmani dichiarano di credere in un solo e unico dio e nel suo profeta Maometto). Segno che il bimbo era già destinato al martirio.