Condannata ragazza italo-marocchina, "offese l'Islam" con post su Fb

Una ragazza italo-marocchina è stata condannata a tre anni e mezzo di reclusione e a 4.800 euro di multa per avere scritto un post su Facebook nel 2019 che, secondo la giustizia di Rabat, offenderebbe il Corano. Lo riportano le agenzie di stampa aggiungendo che la giovane (una 23enne nata e cresciuta a Vimercate, in Brianza) si trova attualmente nel carcere dell'Oudaya, vicino a Marrakech.

La vicenda risale al 2019: in quel periodo la ragazza era studentessa di giurisprudenza a Marsiglia, in Francia; in un post sul social network Facebook avrebbe ribattezzato "versetto del whiskey" il versetto coranico "Kautar", quello che prescrive l'obbligo del sacrificio per i musulmani.

La polizia di frontiera marocchina l'ha arrestata il 20 giugno non appena atterrata a Rabat per trascorrere un periodo di vacanza con alcuni familiari che vivono in Marocco. La sua doppia cittadinanza ha consentito alle autorità di polizia di accusarla di villipendio della religione aggravato dalla diffusione via social network per un post ironico. Un post che, poco dopo la pubblicazione, era anche stato cancellato dalla giovane.

Secondo quanto viene riferito, la ragazza avrebbe spiegato al suo avvocato di non avere "ideato" la vignetta satirica ma di averla ri-postata sul social dopo averla ricevuta da amici. Il 28 giugno è stata condannata. Ora l'ambasciata italiana in Marocco segue da vicino il caso.