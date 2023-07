Saluto romano alla manifestazione per Ramelli: 13 condannati

Quattro mesi di reclusione: questa la condanna inflitta giovedì 13 luglio a Milano a 13 esponenti dell'estrema destra a processo per "manifestazione fascista", in base alla Legge Scelba, e per incitamento alla discriminazione per motivi razziali, secondo la previsione della Legge Mancino.

La condanna riguarda i fatti del 29 aprile 2018, quando, alla manifestazione (non autorizzata) per la commemorazione di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso selvaggiamente nel 1975 quando aveva 19 anni, i 13 a processo fecero il saluto romano e chiamarono il "presente". I 13 sono stati condannati anche a 300 euro di multa.

Tra gli imputati (condannati) vi erano Duilio Canu, all'epoca vice segretario di Forza Nuova e oggi nel Movimento Nazionale, Gianluca Iannone, leader di CasaPound e Stefano Del Miglio, leader di Lealtà Azione.