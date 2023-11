Sparatoria a Milano: condanne per i trapper Simba e Baby Gang

Una sparatoria in pieno centro di Milano. Due noti trapper coinvolti e due feriti. Arriva il primo verdetto del tribunale meneghino e non è dei migliori per i due artisti. Sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e 2 mesi i cantanti Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, ossia Baby Gang.

La sparatoria è avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, angolo corso Como, zona della movida milanese. Nell'episodio rimasero feriti due senegalesi. Da quanto ricostruito dalle indagini, coordinate dal pm Francesca Crupi, il gruppo legato ai due trapper avrebbe teso un agguato a due ragazzi senegalesi fuori da un locale. Durante la rissa in cui sono stati esplosi alcuni colpi di pistola che hanno ferito alle gambe i due stranieri.

La settima penale di Milano, presieduta dal giudice Marco Tremolada, mercoledì mattina ha condannato anche altri sei giovani della loro "crew" a pene fino a 5 anni e 8 mesi. La corte ha concesso le attenuanti generiche a tutti gli imputati - accusati a vario titolo di rapina, lesioni e rissa - tra cui al manager Chakib Mounir (detto Malippa) condannato a 3 anni e 8 mesi, 5 anni e 8 mesi invece la pena per Ndiaga Faye che sparò il colpo all'indirizzo dei due senegalesi rimasti feriti nella sparatoria, i quali non si sono costituiti parte civile nel processo.

Condannati anche gli altri imputati Eliado Tuci (4 anni e 6 mesi) e Pape Loum (4 anni e 5 mesi), 4 anni e 4 mesi per gli altri due, Alassane Faye e Andrea Rusta. Le motivazioni della sentenza saranno come sempre rese note tra 60 giorni.

Sulla condanna, Baby Gang ha scritto un commento sui social: "Siamo cresciuti con l'ingiustizia. Ora ci facciamo due risate". Il commento è accompagnato da una foto in cui mostra il dito medio. Simba La Rue, ha messo online un'immagine del carcere milanese di San Vittore ripresa dall'interno di un'auto.