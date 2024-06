Picchiò un ambulante allo stadio: condannato Andrea Beretta, uno dei leader della Curva Nord

Il 16 febbraio del 2022 picchiò selvaggiamente un ambulante che stava vendendo gadget fuori dallo stadio di San Siro, poco prima della partita Inter-Liverpool di Champions League. Ora Andrea Beretta, 49 anni, storico capo ultras interista, è stato condannato a un anno di reclusione, convertito con una multa da 3.650 euro. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'ambulante era stato inizialmente immobilizzato da un altro ultras, condannato a 2 anni e 4 mesi con rito abbreviato a ottobre 2023, per violenza privata e lesioni, escludendo l'aggravante dell'odio razziale.

Beretta aveva scelto il rito ordinario. Mercoledì è arrivata la condanna, convertita in multa. Il calcolo della pena è avvenuto con l'esclusione dell'aggravante (contestata dalla procura) dell'odio razziale (per la presunta frase "i napoletani non li vogliamo") e la concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva e ad altre aggravanti. Il leader della Curva Nord si era difeso dicendo di essere intervenuto per difendere un ragazzo della Nord con "fragilità psichiche" che sarebbe stato preso di mira da alcuni venditori napoletani.

L'ambulante aveva rimediato una frattura al perone, un trauma cranico e altre contusioni e abrasioni, per 32 giorni di prognosi. All'inizio di novembre del 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva imposto a Beretta alcune misure, tra cui il divieto di allontanamento dal domicilio senza avvertire le autorità e il divieto di uscire di casa tra le 22 e le 7. A dicembre del 2022, Beretta era stato arrestato per un ordine di esecuzione di una pena a 6 mesi ai domiciliari per aver ignorato un Daspo del 2017 per i tafferugli in occasione di Roma-Inter di quell'anno.