Perché l'uomo della 'ndrangheta (condannato) non aveva "agito da mafioso"

Il fatto di essere affiliati alla 'ndrangheta non significa che, qualunque reato si commetta, questo ha i contorni dell'associazione mafiosa. Si può sintetizzare (molto a grandi linee) così la ragione per cui il gup di Milano Guido Salvini ha condannato in abbreviato, a settembre, Luigi Aquilano a 12 anni di reclusione, ma senza riconoscere l'associazione mafiosa. Lo si evince dalle motivazioni, appena depositate.

Aquilano, 45 anni, è un personaggio di spicco della 'ndrangheta calabrese: è il genero del boss Antonio Mancuso, a capo della cosca di Limbadi (Vibo Valentia). Arrestato nel luglio del 2022 per droga ed estorsioni, gestiva con la moglie (non indagata) il bar 'La legge dei sapori' in via Manara, di fronte a Palazzo di Giustizia.

L'imputazione anche per l'associazione mafiosa era stata contestata dalla pm Alessandra Cerreti, ma era caduta già nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere della gip Lidia Castellucci. Secondo il gup che lo ha comunque condannato, riconoscendo l'aggravante del metodo mafioso (per un'estorsione a un imprenditore), Aquilano agiva in 'solitaria' nel capoluogo lombardo, non concordando con le 'ndrine i suoi affari né tantomeno chiedendo autorizzazioni. Spesso anzi, come si legge nelle intercettazioni, sottolineava quest'autonomia da qualsivoglia direzione 'mafiosa'. Come quando, ad esempio, diceva: "Io, quello che faccio, lo faccio per i cazzi miei", oppure "stiamo belli per i fatti nostri".

Durante le indagini era tra l'altro emerso che, grazie alla posizione 'privilegiata' del bar nei pressi del Tribunale, Aquilano e la moglie avrebbero cercato di carpire informazioni sui vari magistrati che lo frequentavano, ricavano i nominativi dai ticket restaurant e poi cercando su Internet le loro storie professionali.