VIolenza sessuale su ragazza disabile: condannato l'autista del pulmino

Condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale l'autista di un pulmino per il trasporto di persone disabili. Secondo l'accusa, avrebbe abusato di una ragazza di 20 anni in un comune del Milanese. La condanna è arrivata venerdì in rito abbreviato da parte del gup Tommaso Perna: il fatto sarebbe avvenuto nel mese di gennaio del 2023. L'inchiesta è partita dalla denuncia della madre della ragazza.

L'uomo, che ora ha 72 anni, avrebbe approfittato del suo ruolo di autista del pulmino, incaricato di trasportare la ragazza (affetta da gravi ritardi psicomotori e cognitivi) nel centro educativo, costringendola a subire atti sessuali durante i tragitti, quando si trovavano da soli a bordo del mezzo.

La vittima è invalida civile al 100% e, nel corso delle indagini, era stata ascoltata in audizione protetta più volte, confermando una parte delle accuse contestate all'autista. L'uomo è stato condannato anche a una provvisionale di risarcimento, in attesa della quantificazione in sede civile, e all'interdizione perpetua da qualsiasi incarico di tutela, curatela e amministrazione di sostegno. Inoltre dovrà sottoporsi a un percorso di recupero psicologico di almeno un anno, dopo che la sentenza sarà diventata definitiva.