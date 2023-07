6 mesi (con pena sospesa) all'ex calciatore Bombardini: ma non fu tentata estorsione

L'ex calciatore Davide Bombardini, 49 anni, è stato condannato dal Tribunale di Milano a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. I giudici hanno riqualificato il reato da tentata estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'ex centrocampista di Roma, Udinese, Atalanta e Salernitana era a processo insieme al capo ultras della Curva Nord dell'Inter, Andrea Beretta, e all'ultras Claudio Morra, entrambi a loro volta condannati rispettivamente a 10 e 6 mesi.

Secondo l'accusa (i pm avevano chiesto 3 anni di reclusione) i tre avevano provato a estorcere 100mila euro a un imprenditore, nel mese di novembre del 2018, per saldare un presunto debito che la vittima avrebbe contratto con lui per acquistare alcune quote di una società. Durante un confronto a quattro, l'imprenditore sarebbe stato minacciato e avrebbe rifiutato di consegnare il denaro. A quel punto Beretta e Morra avrebbero preso la parola affermando che i 100mila euro sarebbero serviti a Bombardini per saldare un debito con loro.

L'imprenditore, rifiutandosi di pagare, si era rivolto alle forze dell'ordine, che avevano avviato le indagini. Ora, per le motivazioni della sentenza, si attende fino a 90 giorni.