No green pass di Milano condannato a 11 mesi e 10 giorni (e andrà in carcere)

Condanna e carcere. Il 22enne di origini egiziane arrestato lo scorso 24 ottobre durante un corteo no green pass andrà in cella. Lo ha deciso il tribunale di Milano, che lo ha condannato a 11 mesi e 10 giorni di carcere per i reati di reistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane era stato fermato in via Dandolo dopo aver cercato di bloccare il cordone delle forze dell'ordine che avevano sbarrato ai manifestanti la strada verso la sede della camera del lavoro. Nei concitati momenti del suo fermo, un agente era rimasto ferito a un piede ed era finito in ospedale dove era stato giudicato guaribile in 10 giorni. L'arresto del 22enne era stato convalidato il giorno successivo in direttissima e il giovane - con precedenti - era rimasto in carcere. Adesso dovrà scontare la pena dietro le sbarre perché non può usufruire dei benefici concessi dalla condizionale.

Nel corso dello stesso corteo - che aveva fatto registrare la presenza di neonazisti di Do.Ra e dell'ex brigatista Paolo Maurizio Ferrari - erano state denunciate altre 83 persone.