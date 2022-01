No green pass, 32enne condannato a un anno per resistenza a pubblico ufficiale

Arriva una condanna per rsistenza a pubblico ufficiale in relazione alle manifestazioni contro il green pass che si sono svolte a Milano durante tutto lo scorso autunno il sabato pomeriggio. In particolare, ad essere stato condannato è un uomo di trentadue anni, arrestato in occasione del corteo del 2 ottobre 2021, quando le forze dell'ordine avevano fermato sette persone per avere tentato di 'sfondare' il cordone di sicurezza a più riprese. La manifestazione non era stata preavvisata.

L'uomo è stato condannato ad un anno e la pena è stata sospesa. La decisione è arrivata mercoledì 19 gennaio: la sentenza è stata pronunciata dalla giudice Daniela Clemente che ha assolto, contestualmente, un altro imputato, un 31enne, perché per lui il fatto non sussiste. Per le motivazioni occorre attendere novanta giorni.