Aveva tagliato le ali alle sue cocorite: condannato il venditore di biglietti fortunati

Un uomo di 35 anni è stato condannato con un decreto penale, emesso nei giorni scorsi dal gip Guido Salvini, a una multa da 3mila euro con l'accusa di maltrattamenti di animali.

Si tratta di un venditore di numeri fortunati che si aggirava in piazza Duomo con una scatola di legno sulle mani con dentro "biglietti con numeri della cabala e frasi augurali", ma anche "due cocorite", due pappagallini, di colore bianco e azzurro, ai quali aveva tagliato le ali per impedire loro di volare.

Proprio per quello era stato identificato dalla polizia locale e ora condannato. I due uccelli, presi in custodia nelle indagini dei ghisa lo scorso marzo, sono stati poi affidati a una struttura pubblica di assistenza per animali.