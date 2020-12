Corbetta (Milano), condannato per violenza sessuale gira in centro: fermato

Era stato condannato per violenza sessuale, ma stava girando liberamente per il centro. È accaduto mercoledì 2 dicembre a Corbetta, periferia ovest di Milano, dove gli agenti della locale hanno fermato l'uomo, che aveva violato l'obbligo di firma a Torino.

Durante il consueto servizio di pattugliamento i poliziotti hanno identificato il malvivente scoperendo che era stato condannato per violenza sessuale a Torino, e dopo che per vizio di forma aveva ottenuto la scarcerazione, era evaso dall’obbligo di firma. A quel punto l'hanno riconsegnato all'autorità giudiziaria.

Lo scorso 23 novembre un ricercato dalla polizia era stato fermato dopo essere stato visto girare per la stazione Rogoredo, a Milano, con una mazza in metallo. Il 20 novembre, invece, sempre a Corbetta, un pericolo ricercato in Svizzera era stato tratto in arresto dai carabinieri.