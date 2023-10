Condanne definitive per l'esondazione del Lambro che devastò il canile

L’argine fu demolito e ricostruito in maniera scorretta. Da questa evidenza la Cassazione ha reso definitive le condanne d’appello per i responsabili dei fatti del 2014, quando il Lambro esondò e le acque distrussero il canile di via Corelli a Milano. Il reato è quello di “inondazione colposa”. Un processo lungo e articolato che ha visto 21 udienze in primo grado, due in appello e la chiusura nei giorni scorsi con la condanna definitiva in Cassazione: otto mesi di carcere per un funzionario dell’Agenzia interregionale per il fiume Po, un progettista della centrale idroelettrica vicina e il legale rappresentante di una delle società coinvolte nei lavori.

Secondo i giudici, l’evento era prevedibile da parte di chi aveva lavorato all’argine. I lavori si erano conclusi un mese prima dell’alluvione, una parte degli interventi non era nemmeno autorizzata. Secondo i supremi giudici, inoltre, l’evento atmosferico era da considerarsi “non anormale”.

Danni enormi al Parco Canile che aveva subìto l’inondazione: stanze, uffici e il laboratorio devastati. In quella occasione, i volontari si erano addossati un lavoro immane per salvare i 156 cani e i 145 gatti ospitati nella struttura. L’acqua aveva portato con sé il cibo e i medicinali, danneggiando tutta l’attrezzatura veterinaria.