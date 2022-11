Il sosia di Tiziano Ferro e i complici che rubavano nelle case dei vip: 3 condanne

Sono stati condannati con rito abbreviato i tre uomini accusati di sette furti in abitazione commessi nel centro di Milano a cavallo tra il 2020 e il 2021. Due italiani di 41 e 33 anni e un moldavo di 31, tutti residenti in città, erano stati arrestati a gennaio del 2022 dagli investigatori del commissariato Centro. Le condanne sono tra i 4 anni e 2 mesi e i 4 anni e 4 mesi di reclusione. Tra i furti di cui rispondevano, anche quello messo a segno a casa della showgirl Cecilia Rodriguez a febbraio del 2021 (inizialmente non contestato nell'ordinanza d'arresto), che aveva fruttato due Rolex, una valigia Louis Vuitton, quattro borse Chanel e vari occhiali da sole.

Tra gli altri furti, il più "ricco" di bottino è quello commesso il 26 dicembre 2020 in via Passione, che aveva fruttato due orologi, nove borse e tre penne di lusso per quasi 50mila euro. Consistenti anche i bottini di un colpo in via Mellerio dell'8 gennaio 2021: 30mila euro tra orologi e gioielli. E poi un altro in via Brisa, il 25 gennaio 2021, con almeno 25mila euro di gioielli rubati.

Il modus operandi, quasi sempre lo stesso, aveva fatto pensare agli investigatori di avere a che fare con una banda che agiva in modo 'seriale'. In particolare, la banda era entrata negli appartamenti utilizzando le chiavi di casa dei proprietari, dopo averle trafugate dalla portineria, dove quasi sempre le vittime le lasciavano.

Una svolta nelle indagini era avvenuta con la testimonianza di un uomo che, dopo uno dei furti, aveva visto fuggire i tre ladri, ed era rimasto colpito dalla somiglianza di uno di loro col cantante Tiziano Ferro. Gli investigatori, approfondendo le indagini sulla donna proprietaria dell'auto con cui i tre avevano effettuato la fuga, avevano scoperto che suo figlio (il 41enne) era davvero molto simile al cantante.