'Ndrangheta a Rho, condannati i boss Bandiera padre e figlio

Aveva tentato di ricostituire una 'locale' di 'ndrangheta a Rho, insieme al figlio. Ora Gaetano Bandiera, 75 anni, è stato condannato a 10 anni e 10 mesi di reclusione. Il processo si è svolto a Milano con rito abbreviato: più di 40 gli imputati. La procura aveva chiesto per Bandiera 16 anni di reclusione. Il gup di Milano Anna Magelli ha riconosciuto l'associazione mafiosa ma non l'associazione finalizzata al traffico di droga, condannando per i singoli episodi di spaccio accertati.

Per Bandiera è arrivata anche l'assoluzione per alcuni episodi di estorsione e anche per la falsa invalidità con cui, presentandosi in sedia a rotelle, nel 2019 aveva ottenuto un differimento della pena uscendo dal carcere, in cui si trovava per la condanna precedente in seguito all'operazione Infinito.

Più pesante (16 anni e 8 mesi, richiesti 18 anni) la condanna inflitta al figlio Cristian Bandiera, 48 anni, destinato, secondo le indagini, a prendere il posto del padre anziano al comando della 'locale' rhodense. Mentre la sua assistente, la 46enne Caterina Giancotti, è stata condannata a 9 anni e 5 mesi. Per lei non è stato riconosciuto dal gup un ruolo di vertice ma solo di partecipante al sodalizio mafioso.

Grazie allo spaccio di sostanze stupefacenti, i componenti della 'locale' conducevano un alto tenore di vita, ma dichiaravano pochissimo al fisco: la famiglia, su richiesta di Cristian, percepiva il reddito di cittadinanza. Il denaro incassato con le attività illegali era stato riciclato acquistando negozi, case e attività, tra cui un 'truck' di cibo e bevande intestato a prestanome, e in parte veniva utilizzato per mantenere gli affiliati in carcere.