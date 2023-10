Le condanne per i signori della droga di Rogoredo

Sette condanne. La gup di Milano Ileana Ramundo lunedì ha condannato con pene fino a 9 anni e 10 mesi sette imputati accusati di gestire un traffico di droga tra l'Albania, l'Italia e la Spagna con importazioni di cocaina ed eroina che venivano poi rivendute in varie zone boschive di Milano, compreso il bosco della droga di Rogoredo. Nel novembre 2022 la Squadra mobile, coordinata dalla pm Francesca Crupi, aveva eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 indagati di origini albanesi e marocchine. Sette di loro hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato mentre gli altri con quello ordinario.

Nel corso delle indagini era stata scoperta una raffineria per la preparazione dell'eroina all'interno di un appartamento in viale Umbria, mentre erano stati sequestrati 25 chili di eroina, 33 di hashish, 134 grammi di cocaina e quasi 200mila euro in contanti. Il gruppo degli albanesi, stando a quanto ricostruito nell'inchiesta, si occupava di far arrivare i carichi. Mentre il gruppo dei marocchini faceva il resto, facendo "nevicare" eroina e cocaina su tutti i boschi di Milano e dell'hinterland.

L'indagine della squadra mobile, guidata da Marco Calì, era iniziata a febbraio 2021 ed era riuscita a svelare l'unione tra le due bande con una "struttura verticistica". Gli agenti avevano accertato che nel clan degli albanesi c'era chi era incaricato di intrattenere i contatti con fornitori e clienti - trovando in Turchia e Albania i ganci per mettere le mani sull'eroina -, chi teneva la cassa pagando mensilmente i membri del gruppo e chi curava la logistica, trovando i veicoli necessari per "muovere" la droga, controllando periodicamente che quegli stessi veicoli fossero puliti e non finiti nel mirino delle forze dell'ordine. E inoltre la banda poteva contare anche sugli addetti al taglio, che cucinavano l'eroina in un laboratorio abusivo di viale Umbria.

La parte finale spettava invece ai marocchini, che acquistavano cocaina ed eroina dai complici per poi venderla al dettaglio. All'appello - sfuggito per ora sia all'arresto che al processo - manca ancora il presunto capo del gruppo albanese che gestirebbe i traffici di droga dall'Albania e che è ancora latitante.