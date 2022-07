Il conduttore tv condannato per la droga dello stupro

Ciro Di Maio, conduttore tv e attore che venne arrestato il 24 agosto 2021, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi e ad una multa di circa 3.800 euro. Le manette erano arrivate per detenzione ai fini di spaccio, per essersi fatto spedire dall'Olanda a casa, in zona Loreto, un litro di Gbl, liquido incolore conosciuto anche come 'droga dello stupro'.

La sentenza è stata letta giovedì mattina dal giudice della sesta sezione penale di Milano Paolo Guidi, che ha concesso all'imputato le attenuanti generiche e ha disposto per lui anche la revoca della patente per 2 anni. Inoltre, ha trasmesso gli atti alla Procura per indagare anche su eventuali altri fatti emersi nel dibattimento.

Il pm Leonardo Lesti, titolare delle indagini condotte dalla Squadra mobile, aveva chiesto una condanna a 2 anni e a 3mila euro di multa per il 47enne, che fu volto tv di programmi di viaggi e fiction, oltre ad aver esordito a fine anni '80 come uno dei 'carramba boys'.

E sempre il pm ha spiegato che la droga "non era destinata ad un uso personale, almeno una parte non lo era". E lo dimostrerebbero una "serie di acquisti fatti sul web nel corso nel tempo per quantità rilevanti" e le "chat acquisite sul suo telefono" già nel dicembre 2020, quando era stato arrestato per un ordine da 4 litri di Gbl dalla Cina.

Chi è Ciro Di Maio, l'attore condannato

Ciro Di Maio - come si presenta nel suo sito, nasce a Napoli il 2 Maggio del 1975. È conduttore, autore e regista. Dal 2009 è il volto del canale Marcopolo per il quale cura e conduce il programma televisivo di successo Diario Di Viaggio girato in 30 paesi diversi in 5 continenti. Un'altra sua grande passione è da anni la fotografia: è fotoreporter e scrive recensioni di viaggio per il travel magazine Diari Di Viaggio di Marcopolo.

Firma inoltre campagne pubblicitarie e guide turistiche e ha all'attivo una mostra fotografica di scatti dedicati alla natura incontaminata dal titolo Gaia – la natura diventa arte, tuttora itinerante in Italia. Inviato per vari programmi di Raiuno e Sky, ha realizzato e condotto per i canali tematici del gruppo LT diversi prodotti televisivi: dai reportage e programmi rotocalchi in studio di cucina, moda, design, arte e fotografia.

Nel suo background anche partecipazioni come attore in fiction e film tv come Le tre rose di Eva 3, Un Medico In Famiglia 9, Un posto al sole, Padri e figli. A teatro è stato nel cast del musical Grease della Compagnia della Rancia e protagonista del musical Naked Boys Singing per la regia di Roberto Croce. Molti ancora ricordano Ciro Di Maio al suo debutto con Raffaella Carrà nel 1988 in Carramba che fortuna!