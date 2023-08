La moglie lo tradisce (e lo 'caccia' di casa): lui chiama la polizia e si fa arrestare

Tradito, senza casa e in cella. Un uomo di 38 anni, cittadino dell'Ecuador, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 700 grammi di cocaina. A chiamare la polizia, verso l'1.30, è stato lui stesso spiegando di volersi costituire.

Gli agenti lo hanno quindi raggiunto in via dei Missaglia e il 38enne ha consegnato uno zainetto con all'interno il panetto di cocaina, dicendo che la stava tenendo per un altro uomo, anche se non ha voluto svelare chi fosse. Ai poliziotti l'uomo ha però raccontato anche altro, in qualche modo chiarendo il perché di quel "rimorso".



Il 38enne ha infatti confessato che qualche giorno fa ha scoperto che sua moglie lo tradiva e che dopo una lite i genitori di lei avevano anche deciso di allontanarlo da casa. A quel punto non vedendo probabilmente nessun'alternativa, l'uomo avrebbe deciso di autodenunciarsi. Per lui si sono aperte le porte del carcere.