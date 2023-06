Il commercialista, l'imprenditore e la maxi truffa: confiscato un bar in centro a Milano

Serranda giù. Un bar del centro di Milano, dal valore di 500mila euro, è stato confiscato dai finanzieri di Cremona in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Milano. "La misura è stata adottata all’esito di un’indagine per un’ingente frode fiscale all’Iva nel settore della lavorazione del rame, attuata con un giro di fatture false da un imprenditore milanese", si legge in una nota della Gdf.

Erano state le stesse fiamme gialle, partendo da un controllo in una ditta della provincia di Cremona, a risalire a una "filiera di oltre 20 società fittizie, tutte con sede a Milano e una a San Marino, costituite dall'imprenditore al solo scopo di interporsi tra gli effettivi fornitori e acquirenti emettendo fatture false". Fattura false che, con il sistema delle "frodi carosello", sarebbero servite ad "appropriarsi dell'Iva".

Alla truffa - "portata avanti anche dagli eredi dell'imprenditore", sottolineano i finanzieri - avrebbero preso parte anche "un consulente aziendale che aveva il compito di pianificare i rapporti commerciali lungo tutta la filiera ed un commercialista, amministratore di alcune delle società fittizie domiciliate presso il suo studio, cui spettava invece di curare le contabilità aziendali".

Dopo l'indagine, il giudice per le indagini preliminari ha quindi disposto la confisca del locale, evidentemente riconducibile all'imprenditore finito al centro dell'inchiesta.