Condannato l'attivista Lgbtq+ denunciato dal consigliere Albiani (Pd)

È stato condannato Samuele Vegna, l’attivista per i diritti Lgbtq+, che era stato denunciato per stalking dal consigliere comunale del Partito democratico Michele Albiani. Con la sentenza di oggi (giovedì 4 luglio) il Gup di Milano ha deciso che Vegna ha effettivamente perseguitato Albiani, rappresentato in udienza dall’avvocato Glauco Gasperini. Per questo Vegna è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi con rito abbreviato e dovrà anche risarcire sei mila euro di danni al consigliere Pd.

Albiani: "La fine di un incubo"

Per Albiani è la fine di un incubo: "In primis vorrei ringraziare l’onorevole Silvia Roggiani, segretaria regionale del Partito democratico della Lombardia, che da segretaria metropolitana del Pd Milano è stata la prima a riconoscere la gravità della situazione e a darmi appoggio costante. Grazie a tutte quelle persone che hanno avuto il coraggio di raccontare, prima a me e poi alle forze dell’ordine, cosa accadeva alle mie spalle, mentre subivo questa persecuzione in modo diretto. Grazie al mio avvocato Glauco Gasperini, del Foro di Milano, senza il quale non so se avrei avuto la forza di andare avanti. Ma il grazie più grande va alla mia famiglia, per il cui amore e supporto non basterebbero mai le parole".

Albiani poi ha ribadito di aver avuto “conferma che l'orribile vicenda di cui sono stato vittima è ancora un'esperienza troppo diffusa, che va contrastata con forza, costruendo una cultura del rispetto e della solidarietà, soprattutto nei confronti di chi appartiene a comunità di minoranza”.

Vegna annuncia il ricorso

Dal canto suo si difende Samuele Vegna, che ha già annunciato ricorso: "Intanto non è una sentenza definitiva e poi continuo a pensare che ogni critica politica che ricevono l’abbiano usata contro di me, tanto che io questi soggetti li ho denunciati e querelati, visto anche che, sui giornali, mi hanno anche definito stalker. Io comunque intendo fare ricorso". Gli fa eco l'avvocato difensore Carmelo Scambia: "È una sentenza che afferma la responsabilità. Ora ci vogliono sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. Quando le conosceremo saremo in grado di dire qualcosa di più. Personalmente sono convito che gli elementi del reato sono assenti e sicuramente faremo Appello".