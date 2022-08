"Il consigliere di Forza Italia Trebino coinvolto nella rissa a sediate". Lui nega: "Non sono io"

"Ma è Yuri quello che tira calci". Così diversi segratesi hanno riconosciuto il consigliere comunale di Segrate, Marco Trebino (Forza Italia), da tutti chiamato Yuri, come una delle persone che hanno partecipato alla rissa, a colpi di sedie, scoppiata martedì 19 luglio, intorno alle 23, all'Europark Milano Idroscalo di Segrate, dove lui lavora come giostraio. Trebino ha però respinto ogni accusa: "È qualcuno che mi somiglia, ma non sono io".

A causa delle botte ricevute, due persone, madre e figlio, erano finite in ospedale con ferite al volto e alla testa. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, erano intervenuti i carabinieri. A distanza di oltre un mese, alcuni segratesi che hanno visto il video virale, che aveva immortalato la rissa, hanno detto di aver riconosciuto nell'uomo che prende a calci in testa il ragazzo Trebino, il quale però, appunto ha negato: "Io ho solo assistito, non ho partecipato".

Nella rissa, secondo alcuni testimoni, sarebbero coinvolti anche alcuni familiari del consigliere Marco Trebino. Nel complesso avevano preso parte alla lite una decina di persone ed era stata anche danneggiata la vetrina di un ristorante. Ad avere la peggio erano stati una 57enne italiana, colpita alla testa con una sedia, e suo figlio, che aveva riportato alcune ecchimosi al volto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sull'accaduto. A essere identificate al momento dei fatti, però, erano state soltanto le vittime.