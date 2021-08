Film commission, il gup: "Contabili Lega arricchiti con politica"

"La loro attività di origine politica è risultata soprattutto finalizzata ad ottenere arricchimenti personali". È quando scrive il giudice per l'udienza preliminare di Milano, Guido Salvini a proposito dei contabili della Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, nelle motivazioni, appena depositate, della sentenza con cui lo scorso 3 giugno li ha condannati rispettivamente a cinque anni e quattro anni e quattro mesi di reclusione.

I commercialisti del Carroccio in Parlamento erano a processo a Milano nell'ambito dell'inchiesta su Lombardia Film Commission (fondazione per la promozione della Lombardia in ambito cinematografico) e il caso della compravendita del capannone di Cormano (Milano): in base alle indagini, il prezzo di vendita dell'immobile, acquistato usando fondi pubblici, sarebbe stato gonfiato fino ad 800mila euro, mentre il valore reale era di 400mila. Lfc sarebbe stata in questo modo frodata dai contabili che si sono poi appropriati della differenza.

Il caso Lombardia Film Commission

L'inchiesta milanese sulla presunta compravendita gonfiata di un immobile per la Lfc, che era presieduta da Alberto Di Rubba, è stata condotta parallelamente a quella dei pubblici ministeri di Genova sui 49 milioni di euro di rimborsi del Carroccio spariti.

Un blitz della guardia di finanza nella sede della Regione Lombardia era stato fatto nella mattinata di martedì 21 luglio 2020, quando i militari avevano effettuato una serie di perquisizioni sulla vicenda della Lombardia Film Commision e sulla compravendita, avvenuta tra il 2017 e il 2018, dell'immobile a Cormano. L'indagine aveva portato al fermo di Luca Sostegni, che aveva poi patteggiato, e aveva visto indagati tre commercialisti vicini al Carroccio, di cui due, Di Rubba e Manzoni, sono stati poi condannati (mentre il terzo Michele Gaetano Arturo Maria Scillieri aveva patteggiato).