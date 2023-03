Nasconde alla compagna di essere sieropositivo e la contagia

Sapeva di essere affetto da hiv, ma non l'ha mai detto alla compagna. La quale, dopo anni di relazione, è stata contagiata. Un 52enne è stato condannato a 8 anni di reclusione dal tribunale per lesioni gravissime. La sentenza nelle scorse ore.

Come risarcimento danni è stata disposta una provvisionale di 100.000 euro a favore della parte civile, mentre il resto è da liquidarsi in un separato giudizio civile.

L'uomo sieropositivo, riportano le agenzie, per un periodo di tempo non si era sottoposto alle cure e non aveva assunto i farmaci previsti dalla terapia, favorendo così la trasmissione del virus alla sua fidanzata, ignara di tutto.

Fino a quando, dopo quattro anni di relazione, dal 2016 al 2020, e un anno di convivenza, la donna aveva scoperto per caso la malattia del compagno. Era il 20 febbraio del 2020, lo aveva accompagnato in ospedale dopo un incidente stradale e lì, leggendo i referti medici in attesa che il compagno venisse medicato, aveva scoperto come fosse affetto da Hiv. La donna si era immediatamente sottoposta a test e, una settimana dopo, aveva avuto la conferma di essere stata infettata. Poi la denuncia, l'iter processuale e la sentenza.