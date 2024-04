Scappano senza pagare il conto all'agriturismo, poi si pentono: ecco com'è finita

Si sono pentiti e hanno recapitato 400 euro (pari al conto lasciato in sospeso) all'agriturismo in cui avevano pranzato il giorno di Pasquetta, a Magenta, senza pagare. La struttura aveva pubblicato su Facebook un post in cui si ringraziavano tutte le persone che erano andate a festeggiare la giornata, ma aggiungendo anche il racconto dello spiacevole episodio, riguardante un gruppo di 6 persone (ma in teoria avrebbero dovuto essere 10, data la prenotazione), che dopo avere consumato il pranzo è andato via senza pagare il conto.

Ora la buona notizia, riferita dal Corriere: secondo quanto raccontato dal titolare della Cascina Pietrasanta (l'agriturismo in questione), un amico del gruppo di persone che si erano 'dileguate', dopo avere letto il post, le ha convinte a raccogliere il denaro e pagare quanto dovuto. E così è stato: ai ristoratori è stata recapitata una busta con 400 euro in contanti e un foglio scritto a mano con le scuse "per il gesto ipocrita".