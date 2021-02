Aeroporto di Milano Malpensa, contrabbando di sigarette: multati per un milione di euro

Contrabbando di sigarette. Non siamo nel'iconico 'Ieri, oggi, domani' di De Sica ma all'aeroporto di Milano Malpensa, dove la Guardia di finanza ha sequestrato oltre 900 stecche, per un totale di circa 200 chili di tabacco, e emesso sanzioni per un milione di euro.

I finanzieri e i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno rilevato ripetute violazioni alla normativa sull’importazione di tabacchi, sigarette e altri generi soggetti ad accisa. In particolare sono cinque gli episodi di importazione illecita di tabacchi scoperti per quantitativi in eccesso rispetto a quanto consentito dalle leggi doganali e contestati a passeggeri in arrivo da Minsk (Bielorussia) e Kinshasa (Repubblica del Congo).

Sottoposti a controllo casuale in occasione del loro arrivo, i cinque denunciati - due lettoni, un francese, un britannico e un angolano (tutti senza precedenti specifici ad eccezione del cittadino anglosassone) - avevano con loro, complessivamente, oltre 900 stecche di sigarette per un quantitativo pari a circa 200 chili di di tabacco lavorato estero.

Tutti i passeggeri sono stati denunciati per il reato di contrabbando di tabacchi e sanzionati, in totale, per un milione di euro.

Sono attualmente in corso indagini per risalire ai canali di approvvigionamento e di distribuzione delle sigarette e individuare eventuali altri responsabili del contrabbando.