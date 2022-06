Il doppio business (illegale) di sigarette e Viagra

Viagra e sigarette. Queste le merci che un uomo vendeva illegalmente prima di essere scoperto e arrestato dalla polizia di Stato. Il ritrovamento di pillole e stecche nel pomeriggio di giovedì 23 giugno a Milano.

Nei guai un 50enne egiziano, 'beccato' per strada dagli agenti, in via Ricciarelli, zona San Siro, mentre vendeva alcuni pacchetti di sigarette. Vistosi alle strette, ha consegnato spontaneamente una stecca, ma, successivamente, una perquisizione in casa ha rivelato l'entità del suo doppio business fuori legge.

Nell'abitazione, infatti, i poliziotti hanno trovato 130 scatole di sigarette, equivalenti a circa 30 chili, e ben 400 pasticche di viagra. A quel punto il 50enne è finito in manette con l'accusa di contrabbando di sigarette e smercio sostanze illecite.