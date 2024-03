I 13 dipendenti della Bicocca licenziati per un "errore"

Hanno firmato un contratto a tempo indeterminato, ma gli è stato annullato dopo soli quattro mesi per un ‘errore’. È la doccia fredda che hanno subito 13 dipendenti dell’Università Bicocca. Una situazione complessa che ha comportato gravi problemi perché nella pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato non è prevista la Naspi, l’indennità di disoccupazione. Ma cosa è accaduto?

Tutto è iniziato nel luglio del 2020 quando i 13 hanno superato un concorso per un contratto annuale rinnovabile fino a 36 mesi nel personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'università Bicocca. Poi è stato comunicato che secondo quanto riportato dall’art. 20 del Decreto Madia, che è il vero centro di questa storia, era possibile stabilizzare i lavoratori della pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2024. Il Decreto Madia è un provvedimento del 2017 per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione con durata fino al 2022.

Intanto, i 13 dipendenti Bicocca, che a luglio 2023 avrebbero raggiunto i 36 mesi, a febbraio 2022 hanno ricevuto una comunicazione: di lì a breve avrebbero siglato l’indeterminato. Tra settembre e ottobre 2023 tutti hanno firmato il contratto. Ma l’11 gennaio il gruppo ha ricevuto la stessa convocazione da parte del direttore generale Cristiano Nicoletti. Quei contratti che avevano siglato quattro mesi prima non erano corretti, qualcosa non tornava. C’era stato un errore e lo conferma anche il documento di risoluzione del contratto. Errore commesso proprio nell’applicazione di quell’art. 20 del Decreto Madia: i 36 mesi andavano accumulati non oltre il 31 dicembre 2022 e i contratti stipulati entro gennaio 2023.

Niente preavviso, niente Naspi, i 13 dipendenti Bicocca sono rimasti a casa. Letteralmente a piedi. Come è stato raccontato a MilanoToday, infatti, molti di loro hanno dovuto bloccare mutui e finanziamenti. L’unica soluzione proposta sarebbe un nuovo concorso pubblico le cui possibilità sono le stesse di qualsiasi altro partecipante. E l'unica opzione possibile, a questo punto, potrebbe essere in un'aula di Tribunale.