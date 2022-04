Maxi controlli tra Garibaldi e la Centrale, uomo arrestato per spaccio di droga

I poliziotti della polmetro l'hanno controllato alla stazione di Garibaldi della linea verde. Aveva con sé tredici grammi di marijuana, già divise in dosi da vendere ai clienti. E' successo nel corso del pomeriggio di giovedì 7 aprile. L'uomo, un cittadino italiano di 42 anni con precedenti specifici, è stato arrestato dagli agenti.

La polizia, quel pomeriggio, è stata impegnata in una serie di controlli straordinari del territorio tra Garibaldi, la Centrale e Porta Venezia, con varie volanti dei commissariati e dell'ufficio prevenzione generale, il nucleo cinofilo e altri ancora. In totale sono state identificate, riferisce la questura, 287 persone, di cui un centinaio con precedenti penali o di polizia.

Oltre all'uomo arrestato in Garibaldi, sonos tati indagati due giovani italiani: uno di 19 anni per il possesso di 20 grammi di hashish, uno di 20 anni per possesso di oggetti che potrebbero recare danni fisici. Infine la polizia ha accompagnato quattordici persone in questura, prive di documenti. Undici di loro sono state poi indagate perché irregolari sul territorio italiano.