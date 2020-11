Milano è entrata nella "zona rossa": polizia e carabinieri controllano le autodichiarazioni

Milano si è svegliata in zona rossa nella mattinata di venerdì 6 novembre. E per spostarsi è necessaria una autocertificazione, proprio come accadeva durante il primo lockdown di marzo.

Polizia, carabinieri e Locale stanno controllando gli spostamenti fermando i cittadini sia per le strade che nelle stazioni della città. A chi è sprovvisto del modulo ne viene fornito uno da compilare.

Nel frattempo la città si è svuotata. Sono semivuoti i treni che dall'hinterland arrivano in città; tutti i mezzi pubblici, inoltre, possono circolare con capienza ridotta al 50%.