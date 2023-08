Controlli della guardia di finanza al lago: 96 barche irregolari su 111

Nei giorni che precedono la festività di Ferragosto, i militari della guardia di finanza di Como, in considerazione del rilevante afflusso turistico che ha interessato il territorio lariano nelle ultime settimane e congestionato il traffico via lago di unità da diporto e commerciali, hanno svolto una consistente azione di prevenzione e contrasto delle condotte illecite perpetrate sul lago, a vario titolo, mediante imbarcazioni e natanti, sia da soggetti privati che da esercenti attività commerciali.

L'attività svolta sinergicamente dalle fiamme gialle con unità navali sul lago ed equipaggi automontati a terra, nei principali imbarcaderi del primo bacino del Lario, a tutela della collettività e dell'incolumità pubblica connessa anche ai rischi per la navigazione di linea e derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, è consistita nel controllo di 111 mezzi navali, di cui 96 irregolari, con l'elevazione di sanzioni previste nel massimo sino a 92.733 euro. Sono tuttora in corso ulteriori e specifici accertamenti volti a verificare la posizione lavorativa di diversi soggetti trovati intenti a prestare la loro opera per conto di alcune società di Taxi Boat.