Il Capodanno "blindato" di Milano: controlli nelle piazze e nei locali

Evitare che si creino assembramenti in strada e situazioni potenzialmente "pericolose", anche sul fronte dell'ordine pubblico. Per questo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi a Palazzo Diotti nella mattinata di mercoledì 29 dicembre, ha deciso di aumentare controlli in determinate zone della città.

Oltre al salotto buono di Milano, l'area compresa tra Piazza Duomo e il Castello, le forze dell'ordine sorveglieranno le altre zone della movida come Darsena e Navigli. Sotto stretta sorveglianza anche le vie attorno al carcere di San Vittore (per prevenire possibili raid degli anarchici in solidarietà con i detenuti) e via Gola, zona in cui i vigili del fuoco furono aggrediti e malmenati a cavallo tra il 2019 e il 2020.

Occhi puntati sulle aree della movida ma non solo: "I servizi su tutta la città metropolitana riguarderanno sia il controllo del territorio che la verifica negli esercizi pubblici", si legge nella nota inviata da corso Monforte alla fine del summit. Sempre a Milano non si potranno sparare petardi o fuochi d'artificio: il comune non ha emesso un'ordinanza ad hoc ma ha intenzione di far rispettare alla lettera il regolamento in vigore dal 1° ottobre al 31 marzo. Due gli obiettivi: migliorare la qualità dell'aria (secondo i dati dell’annuario delle emissioni Inemar redatto da Arpa, i fuochi d’artificio sono responsabili del 6% del Pm10 presente in città durante l’intero anno) ma anche tutelare la fauna selvatica di Milano e gli animali domestici negli appartamenti.

Con il nuovo anno, infine, non entrerà in vigore il regolamento sulle porte chiuse nei negozi varato da Palazzo Marino. Il Comitato, tra le misure utili per contenere la pandemia, ha "ritenuto utile" il rinvio dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del Regolamento per la qualità dell’aria del Comune. La misura, comunque, è stata sospesa "per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre lo stato di emergenza". Tradotto, praticamente fino al 31 marzo 2022.