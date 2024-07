Controlli del sabato sera: fermati 25 guidatori ubriachi; in tre senza patente

Durante tutto il weekend, i carabinieri del dispositivo di controllo finalizzato alla prevenzione del fenomeno delle “stragi del sabato sera”, costituito da militari del Nucleo radiomobile, della stazione carabinieri Musocco e del Nucleo operativo della Compagnia Porta Magenta, dislocati sulle principali arterie stradali urbane, hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol 9 persone.

Si tratta di un colombiano e 8 italiani, tra i 21 e i 40 anni. Sono state sanzionate amministrativamente per guida sotto l’influenza dell’alcol, invece, 16 persone, di cui 13 italiani, un americano, un peruviano e un ecuadoriano, tra i 21 e i 61 anni.

Inoltre sono stati denunciati in stato di libertà per guida di veicolo senza patente, con recidiva, un 36enne egiziano e un 28enne ucraino, mentre un 38enne italiano è stati sanzionato amministrativamente per guida senza patente.

Contestualmente sono stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta un 38enne e un 30enne, entrambi italiani.

In totale sono state controllate oltre 250 autovetture e 280 persone.