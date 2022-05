Rapinatore aggredisce una ragazza e la sbatte contro un'auto per la collanina

Fallito il blitz, fallita la fuga. Un uomo di 31 anni, un cittadino marocchino irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica a Milano dopo aver cercato di rapinare una ragazza keniana di 27 anni. Il blitz del 31enne è avvenuto sui Navigli, dove - sorprendendola alle spalle - ha cercato di strappare con forza collanina e borsa alla giovane, dovendo però fare i conti con la sua reazione. A quel punto, l'aggressore ha spintonato la ragazza e l'ha letteralmente sbattuta contro un'auto per poi cercare di scappare.

A bloccarlo sono stati i carabinieri, che proprio sabato sera stavano effettuando dei controlli straordinari del territorio tra Darsena e Colonne. Il 31enne è stato quindi dichiarato in arresto per tentata rapina e portato via in manette. La stessa sorte toccata, sempre nella notte e sempre in zona, a un 22enne - anche lui marocchino - che aveva rubato una collana a un 22enne italiano che si trovava su un tram insieme agli amici.

Nell'ambito degli stessi controlli, che hanno riguardato 75 persone, sono stati denunciati a piede libero un 24enne marocchino per violazione della legge sull'immigrazione e un 28enne, suo connazionale, sorpreso in giro con un coltellino a serramanico.