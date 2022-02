Il bilancio dei controlli dei carabinieri nel quartiere San Siro

Un quartiere al setaccio. Lunedì sera i carabinieri della compagnia Porta Magenta, con la collaborazione dei colleghi della Cio, hanno effettuato dei servizi di controllo straordinario a San Siro, zona che negli ultimi mesi sempre più spesso ha fatto i conti con episodi di violenza e criminalità, tra uomini armati di mitra inseguiti dalle forze dell'ordine e regolamenti di conti fuori dai locali in un faida tra trapper rivali.

Tra Segesta e Selinunente, due dei punti più "caldi" dell'area, i militari hanno identificato 47 persone e fermato 22 veicoli. Quattro uomini - un 28enne, un 22enne e due 20enni, tutti egiziani e tutti irregolari - sono stati denunciati per reati legati all'immigrazione. Uno dei 20enni è anche finito nei guai per aver violato un divieto di dimora nel comune di Milnao.

Un 23enne, anche lui cittadino egiziano, è stato invece arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione: identificato, il giovane è risultato destinatario di un provvedimento per un cumulo pene per rapine ancora da scontare.

Nel weekend controlli simili erano stati effettuati in un'altra zona "a rischio" di Milano, in via Lecco e dintorni. Quella notte due uomini erano stati arrestati dopo aver rapinato una ragazza, mentre altre quattro persone erano state denunciate. Tra loro un 22enne ubriaco che dopo aver preso a calci un'auto in strada aveva pensare bene di aggredire il proprietario della macchina.