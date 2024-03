I carabinieri passano al setaccio cinema e centri commerciali

Mall e multisala nel "mirino". Nel weekend i carabinieri del gruppo di Rho hanno effettuato una serie di controlli in aree commerciali di Cerro Maggiore, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni, Assago e Rozzano dove sono presenti cinema e negozi.

L'obiettivo, hanno spiegato i militari in una nota, era "prevenire e reprimere fenomeni di delinquenza minorile, reati predatori e contro la persona, situazioni di degrado ed episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, favoriti dalla concentrazione di giovani".

Durante il servizio sono state identificate 154 persone, tra cui 54 minorenni. Quattro persone sono state denunciate a piede libero: tre per una serie di furti negli store di abbigliamento dei centri commerciali e un altro perché sorpreso con un coltellino in tasca. A due giovanissimi sono invece state sequestrate due dosi di hashish: per loro è scattata la segnalazione in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.