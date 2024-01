Maxi blitz a Cinisello: controllate 350 persone in un giorno

Circa 350 persone controllate, oltre a denunce e sanzioni. È il risultato di un maxi blitz di polizia, carabinieri, locale e guardia di finanza a Cinisello Balsamo, blitz effettuato nella giornata di mercoledì 3 gennaio. Le operazioni, come riportato in una nota diramata congiunta, sono state decise "in sede di comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica" e hanno riguardato i quartieri Crocetta e sant'Eusebio e piazza Costa.

La polizia ha controllato 186 cittadini e 21 veicoli. Due persone sono state denunciate per oltraggio e resistenza e pubblico ufficiale; 6 esercizi commerciali sono stati sottoposti a controlli e tre di questi sono stati sanzionati per un totale di 14.500 euro. Nel corso del servizio i poliziotti hanno sequestrato 5 grammi di hashish a carico di ignoti.

I carabinieri hanno controllato 125 persone e quattro di loro sono state denunciate per violazione delle norme di soggiorno. Non solo, sono stati controllati anche due locali per i quali sono scattate contravvenzioni per la mancanza dei requisiti di igiene per un totale di mille euro; "gli stessi esercizi sono stati anche segnalati per non conformità strutturale alla competente Ats", si legge in una nota. Non solo, hanno sanzionato due conducenti sorpresi a guidare senza patente e sequestrato 5 grammi di hashish a due persone.

La guardia di finanza, infine, hanno controllato 18 negozi e 37 persone, tra avventori ed esercenti, per verificare il rispetto degli obblighi di emissione degli scontrini e della normativa sul lavoro. Tra le imprese controllate 12 sono state sanzionate per la mancata emissione del previsto documento fiscale. Con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga hanno infine sottoposto a controllo 5 veicoli e 11 persone, uno di loro è stato segnalato al prefetto perché trovato con alcune dosi di stupefacenti.