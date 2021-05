Controlli anti-covid: 5 ragazzi si beccano multa da 400 euro, erano senza mascherina

Movida sotto controllo. Domenica sera i carabinieri della compagnia Duomo, con il supporto dei colleghi del 3° Reggimento Lombardia, hanno monitorato la zona tra piazza XXV aprile, corso Como e corso Garibaldi per evitare potenziali assembramenti e situazioni in contrasto con le norme anti covid ancora in vigore.

I militari hanno controllato tredici bar e ristoranti - che sono risultati tutti perfettamente in regola - e hanno identificato 55 persone durante il servizio. Un 25enne, cittadino del Senegal, è stato denunciato perché trovato in possesso di un telefono rubato, mentre un 22enne italiano è stato segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti perché aveva con sé pochi grammi di hashish.

Cinque ragazzi sono invece stati sanzionati con multe da 400 euro ciascuno perché fermati mentre erano in giro senza la mascherina, ancora obbligatoria per coprire bocca e naso.

Nella notte tra domenica e lunedì, sempre nell'ambito dei controlli anti covid, la polizia ha invece multato 9 persone che sono state sorprese, alle 2.30 di notte, a cenare sedute ai tavoli di un ristorante - tra l'altro già chiuso in passato - di via Bramante.