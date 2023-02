Controlli con l'etilometro e il 'drogometro': boom di patenti ritirate a Milano

Agenti della polizia stradale con l'etilometro e il 'drogometro' in azione a Milano: 14 patenti ritirate in una notte e altrettante denunce (oltre il 13% degli automobilisti fermati). È il bilancio dei controlli portati a termine durante il fine settimana di carnevale sulle strade all'ombra della Madonnina. Una nottata, quella di sabato 25 febbraio, descritta dai poliziotti come "molto vivace" durante la quale la movida si è protratta sino all'alba.

La polstrada ha allestito due posti di controllo per la verifica di alcol e droga, per contenere le cosiddette 'stragi del sabato sera'. Il primo in zona Mecenate dove sono stati controllati più di 50 conducenti, la maggior parte uomini. Ben 8 di loro sono risultati positivi al controllo con l'etilometro. Di questi solo uno è stato trovato con un tasso alcolemico inferiore allo 0,8 g/l, tutti gli altri sono stati denunciati per tassi superiori all'1,00 g/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente di guida per un periodo minimo di 6 mesi.

Non tanto differente è stato l'esito dei controlli in zona Cimitero Monumentale. Qui il traffico è stato intenso quasi sino all'alba. Oltre alle sei pattuglie della Stradale, in questo 'posto di blocco' era presente anche una postazione mobile con a bordo il medico e il personale sanitario della dell'Ufficio sanitario della questura di Milano, equipaggiato di 'drogometro' con il quale è possibile procedere alla verifica dell'assunzione e dell'alterazione da sostanza stupefacente. Qui le violazioni per essere stati colti ebbri alla guida sono state 6.

Nel posto di controllo è incappato anche un milanese di 23 anni al quale è stata trovata una modica quantità di 'fumo' (0.68 grammi). Il 23enne si è rifiutato di sottoporsi a controllo ed è conseguentemente stato denunciato. Qualche tentativo, poco riuscito, di sottrarsi al controllo, che ha riguardato in totale 103 conducenti 69 uomini e 34 donne. In totale sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria 14 persone (cioè oltre 13% dei controllati), una delle quali è rimasta coinvolta in un incidente stradale con feriti.