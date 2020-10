Milano, controlli nella fermata della metro a Porta Genova: 11 multe per la mascherina

Undici multe per il mancato uso della mascherina, due multe per il mancato rispetto del coprifuoco e diversi grammi di droga sequestrati. Controlli della polizia nella zona dei Navigli. Sabato i gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della questura di Milano, con le unità della polmetro e le unità cinofile da ordine pubblico, affiancati dagli agenti del Reparto mobile e della polizia scientifica, hanno svolto un servizio specifico, sin dalle 19.30, presso la Stazione MM2 di Porta Genova, fermata strategica della linea metropolitana milanese utilizzata da molti giovani per raggiungere le zone del divertimento milanese, sulla quale spesso, anche in fase di ritorno, sono stati registrati atti di vandalismo e danneggiamenti.

Nel corso del servizio presso la stazione MM, concluso verso la mezzanotte di domenica sono state controllate circa 198 persone. Due cittadini romeni maggiorenni sono stati accompagnati in questura perché, dalla verifica in banca dati, sono risultati destinatari di provvedimenti giudiziari riguardanti la permanenza sul territorio nazionale: entrambi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. “Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”.

Un italiano maggiorenne è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di un grammo di eroina. Un cittadino italiano deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per porto abusivo di arma da taglio (un coltello a farfalla della lunghezza complessiva di 22 cm). Un minorenne è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione in quanto trovato in possesso di una tessera sanitaria di provenienza furtiva. Undici persone sono state sanzionate per il mancato uso della mascherina. Due persone sono state sanzionate per il mancato rispetto delle limitazioni agli spostamenti tra le ore 23 e le 5.

Al termine del servizio, nell'area della stazione metropolitana, sono stati rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, 5 bottiglie di superalcolici, 4 bustine con 7,40 grammi di hashish e 1 bustina con 4,70 grammi di marijuana.