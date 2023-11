Maxi controlli di polizia e carabinieri sotto i grattacieli

Gae Aulenti al setaccio. Giovedì pomeriggio a Milano si è svolto in zona Porta Nuova il servizio straordinario “alto impatto” deciso durante il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica tra i vertici delle forze di polizia e disposto con ordinanza del questore di Milano.

In strada carabinieri, poliziotti e guardia di finanza. Nel corso del servizio gli agenti hanno controllato 214 persone, di cui 69 risultate avere precedenti di polizia e 84 veicoli, con 25 sanzioni al codice della strada. Dodici i cittadini stranieri accompagnati in questura per gli accertamenti da parte dell'ufficio immigrazione e 13 gli esercizi commerciali controllati nei confronti dei quali sono state elevate sanzioni da 12mila euro per violazioni alla normativa di settore.

I poliziotti hanno indagato un cittadino marocchino per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, un suo connazionale per il porto di in coltellino, un marocchino e un maliano per norme su immigrazione e arrestato un cittadino marocchino destinatario del provvedimento di espulsione per il reingresso sul territorio dello Stato. Tredici inoltre gli ordini di allontanamento emesso nei confronti di persone che stazionavano e occupavano l’infrastruttura ferroviaria.

I Carabinieri durante il servizio hanno invece denunciato per inottemperanza ad un ordine di espulsione un 27enne senegalese, che è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità poiché inottemperante al divieto di dimora a Milano. Un italiano 23enne è stato denunciato dai militari per resistenza ad incaricato di pubblico servizio dopo che, durante un controllo in metropolitana, ha spintonato e strattonato i dipendenti Atm che lo avevano sorpreso senza biglietto. Un 25enne marocchino, un 19enne egiziano e due sudanesi di 20 e 34 anni sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.