Scarsa igiene e un lavoratore in nero: chiuso un bar

Un bar multato e chiuso temporaneamente per carenze igieniche e per aver impiegato un lavoratore in nero. Questo il risultato dell'intervento dei carabinieri della compagnia di Desio nella serata di venerdì in collaborazione con i colleghi del Nas di Milano, il Nucleo Antisofisticazioni Sanitarie dell’Arma. Il locale colpito dal provvedimento di trova Muggiò (Mb).

Per il bar è scattata una sanzione di mille euro ed è stata disposta la chiusura temporanea dopo che vi sono state riscontrate irregolarità sulle normative igieniche ed è stata rilevata la presenza di un lavoratore non assunto impiegato per preparare da bere. Il titolare del locale è stato sanzionato con una multa da mille euro con obbligo di ripristinare le normali condizioni igieniche e procedere alla regolare assunzione del dipendente prima di riaprire l’attività.