La polizia passa al setaccio il quartiere: 168 persone fermate e 6 locali controllati

Un quartiere intero nel "mirino". Martedì la polizia ha effettuato un controllo "alto impatto" in zona Lorenteggio. Durante il servizio sono state identificate 168 persone, quattro delle quali sono state accompagnate in questura per verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Blitz anche in sei locali, con tre sanzioni staccate dai poliziotti. Cinquantuno invece le macchine fermate: otto automobilisti sono stati multati per violazioni al codice della strada.

Gli agenti hanno anche effettuato una serie di controlli nell'area verde di via Gonin, dove i residenti avevano segnalato un'incessante attività di spaccio, con alcuni cani che avevano mangiato pezzi di hashish nascosti nell'erba. Proprio mentre gli investigatori erano lì appostati, due uomini hanno venduto del "fumo" a un minorenne e sono finiti in manette.

Grazie all'unità cinofila della guardia di finanza, la polizia ha scoperto e sequestrato 373 grammi di droga che erano interrati nel parchetto.