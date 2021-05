A Milano est un arresto e multe per 10mila euro in sole 6 ore

In manette un 34enne con precedenti per spaccio

Un arresto, 130 persone fermate e sanzioni per circa 10mila euro. Questo - in sole sei ore - il bilancio del programma Penelope della polizia di Stato in zona Mecenate e dintorni.

A finire in manette dopo essere stato fermato in piazzale Gabriele Rosa, verso le 16 di mercoledì 19 maggio, un 34enne marocchino, irregolare in Italia e con precedenti per spaccio di droga.

All'uomo gli agenti hanno trovato undici grammi di hashish, 7,5 di cocaina e 130 euro in contante, possibile provento dello smercio illecito di stupefacenti. Per lui a quel punto è scattato l'arresto.

Nell'ambito del protocollo Penelope, che viene svolto con cadenza settimanale per contrastare l'attività di spaccio, tra le 13 e le 19 di mercoledì, i poliziotti hanno identificato 130 persone, di cui 42 sono risultate pregiudicate, fermato 65 auto e multato 6 esercizi commerciali, principalmente bar e minimarket, emettendo sanzioni per un totale di 10mila euro.