Maxi blitz di polizia e ghisa al mercato di piazzale Cuoco

Multe, sequestri e denunce. Maxi blitz domenica mattina al mercato di piazzale Cuoco, da tempo nel mirino dei residenti - e di parte del municipio 4 - che sostengono come lì venga messa in vendita merce di dubbia provenienza.

Alle 8 in punto, 50 ghisa della polizia locale e agenti della questura hanno passato al setaccio tutte le bancarelle tra il piazzale e la vicina viale Puglie. Pesante il bilancio: gli agenti hanno controllato 46 persone, di cui 31 risultate avere precedenti di polizia, e accertato 25 violazioni alla legge regionale 6/2010 per vendita non autorizzata staccando le relative sanzioni di 3mila euro. Le forze dell’ordine hanno provveduto al sequestro di migliaia di articoli di abbigliamento e oggetti di vario genere, per un peso complessivo di circa due tonnellate, al sequestro di otto chili di sigarette, a 82 sequestri amministrativi - di cui 57 a carico di ignoti -, a sanzionare con 4.352 euro un esercizio commerciale sottoposto a controllo in viale Molise. Durante i controlli, i ghisa hanno anche staccato 60 violazioni per sosta irregolare.

Una persona è stata denunciata per la vendita di scarpe sportive contraffatte, due denunciate per ricettazione con trenta trapani e utensili elettrici da lavoro al seguito e una cittadina romena di 52 anni è stata deferita all’autorità giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

"Il Municipio 4 ci aveva inviato una segnalazione e su questa abbiamo lavorato. Noi non ci fermiamo. Grazie al lavoro intenso di uomini e donne della polizia locale e della polizia di Stato. E grazie ai presidenti e assessori dei Municipi con i quali lavoriamo in sinergia per costruire sicurezza nei quartieri", ha commentato l'assessore alla sicurezza Marco Granelli. Al termine del servizio - predispostore dal questore Giuseppe Petronzi - l’area è stata completamente liberata.